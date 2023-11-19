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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب مجموعة مصر في تصفيات مونديال 2026 قبل مباريات اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحل المنتخب المصري ضيفًا ثقيلًا على نظيره سيراليون مساء اليوم الأحد 19-11-2023 على ملعب "مجمع صامويل كانيون دو الرياضي" في ثاني جولات مرحلة المجموعات بتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

موعد مباراة مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مصر وسيراليون اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد رفاق صلاح في المجموعة الأولى بجانب منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، إثيوبيا، سيراليون، جيبوتي.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات مونديال 2026

1- مصر: 3 نقاط.

2- بوركينا فاسو: نقطة واحدة.

3- غينيا بيساو: نقطة واحدة.

4- إثيوبيا: نقطة واحدة.

5-سيراليون: نقطة واحدة.

6- جيبوتي: 0 نقاط.