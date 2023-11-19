نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر ضد سيراليون في تصفيات مونديال 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره منتخب سيراليون، مساء اليوم في مواجهة قوية، في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر ضد سيراليون في تصفيات مونديال 2026

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة مصر ضد سيراليون في تصفيات مونديال 2026، اليوم الأحد الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب المجموعة الأولي "مجموعة مصر"

1- مصر، 3 نقاط.

2- سيراليون، نقطة واحدة.

3- بوركينا فاسو، نقطة واحدة.

4- إثيوبيا، نقطة واحدة.

5- غينيا بيساو، نقطة واحدة.

6- جيبوتي، دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد سيراليون في تصفيات مونديال 2026

ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد سيراليون في تصفيات مونديال العالم 2026، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وبالتحديد على شاشة قناة On Time Sport 1، بتعليق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولي، ومحمد عفيفي عبر القناة الصوتية الثانية.