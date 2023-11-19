نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. مودريتش إلى "روشن" ودي خيا يقترب من انتر ميامي وتوتنهام يرغب في ضم شقيق نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 19-11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

رفض حارس المرمى الإسباني السابق ديفيد دي خيا، 33 عامًا، صفقة محتملة براتب قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وفرصة للتواجد مع زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي. (الصن)

انتر ميامي يرغب في ضم دي خيا

ويعد إنتر ميامي أحد الأندية التي تقدم الفرصة لدي خيا لاستئناف مسيرته، حيث لا يزال دون نادٍ بعد مغادرة مانشستر يونايتد الصيف الماضي. (ديلي ستار)

انضم وست هام إلى نيوكاسل في السباق للتعاقد مع كالفين فيليبس، مع مانشستر سيتي منفتح للسماح للاعب خط الوسط الإنجليزي، 27 عامًا، بالمغادرة على سبيل الإعارة أو بصفقة دائمة في يناير. (فوتبول انسايدر)

من المرجح أن يتبع فولهام خيارات أخرى قبل التفكير في تحرك محتمل لمهاجم فريق آر بي لايزبيج الألماني تيمو فيرنر، 27 عامًا، في يناير. (فوتبول انسايدر)

مودريتش يقرر الانتقال إلى دوري روشن السعودي

قرر لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش (38 عاما) الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين عندما ينتهي عقده مع ريال مدريد في الصيف المقبل. (سبورت)

يفكر نيوكاسل يونايتد في التعاقد مع مهاجم شتوتغارت الغيني المتألق سيرهو غيراسي، 27 عامًا. (فوتبول انسايدر)

من المقرر أن يعيد وست هام إحياء اهتمامه بمهاجم بورنموث الإنجليزي دومينيك سولانكي، 26 عامًا. (ميرور)

توتنهام وأستون فيلا ونيوكاسل وبرايتون وبرينتفورد ووست هام من بين الأندية التي تراقب لاعب خط وسط مذرويل الاسكتلندي لينون ميلر البالغ من العمر 17 عامًا. (Team Talk)

توتنهام يراقب شقيق بيلينجهام

ويراقب توتنهام أيضًا عن كثب لاعب خط وسط سندرلاند جوبي بيلينجهام، 18 عامًا، الأخ الأصغر لنجم إنجلترا جود. (فوتبول انسايدر)

مهاجم توتنهام أليخو فيليز هو هدف لنادي بولونيا الإيطالي، حيث فشل المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 20 عامًا في شق طريقه إلى خطط مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو منذ انتقاله الصيفي من روزاريو سنترال. (كالتشيو ميركاتو)

قام مانشستر يونايتد بتعيين وكالة مقرها لوس أنجلوس لمساعدتهم على التوظيف في دور "استكشاف المواهب الناشئة" الجديد. (ديلي ميل)

يواجه إيفرتون فرض عقوبة إدارية وعقوبة أخرى بتسع نقاط إذا نجحت الأندية المنافسة في مطالبات التعويض ضدها. (ديلي ميل)