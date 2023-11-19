نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. شرط يمنع الأهلي من فسخ عقد موديست ورد إمام عاشور على استبعاده من المنتخب وحقيقة رحيل السعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 19-11-2023 في السطور التالية:

- أول رد من إمام عاشور على استبعاده

وجاء قرار فيتوريا، متضمنا استبعاد كل من، إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، بسبب عدم الإلتزام والاعتراض على عدم مشاركتهم في المباراة.

وأكد سيف زاهر، مقدم برنامج "ملعب أون تايم سبورت":" ما يتم ترديده على وجود حديث من جانب عاشور، على الحصول على فرصة في المشاركة بالمباراة وذكر زميله أحمد سيد زيزو، ليس له أي أساس من الصحة".

وتابع:" إمام تواصل معي شخصيا، وأكد لي بعد أن أقسم أنه لم يتلفظ بأسم زيزو ولا هذا أسلوبه، حيث قال:" زيزو أخويا وزميلي وعمري مأقول كده أبدا ليست طريقتي ولا أسلوبي".

- فتح الله يكشف حقيقة رحيل السعيد

وأكد فتح الله في تصريحاته ببرنامج " ملعب أون تايم" مع سيف زاهر:" عودة فتوح وصبحي من جديد إلى القلعة البيضاء حال رحيلهم، سيكون شئ صعب للغاية، وصبحي لديه فرصة".

وتابع:" أرى أن من الأفضل أن يتولى قيادة الفارس الأبيض، مدرب أجنبي وليس مصري، وبيراميدز والزمالك والأهلي هم أطراف المنافسة هذا الموسم، والأبيض يقدر على انتزاع الدوري".

وأختتم عن رحيل السعيد إلى الزمالك:" أمر صعب جدا، نعلم قيمة عبد الله السعيد جيدا داخل بيراميدز، ومتمسكين للغاية بوجوده، ولن يرحل".

انتر ميامي يرغب في ضم دي خيا

بحسب صحيفة “الصن” البريطانية، رفض حارس المرمى الإسباني السابق ديفيد دي خيا، 33 عامًا، صفقة محتملة براتب قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وفرصة للتواجد مع زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي.

ويعد إنتر ميامي أحد الأندية التي تقدم الفرصة لدي خيا لاستئناف مسيرته، حيث لا يزال دون نادٍ بعد مغادرة مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

شرط وحيد يمنع الأهلي لفسخ عقده مع موديست

فجَرَ الإعلامي محمد فاروق، مفاجأة كبرى بشأن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي حول مصيره مع القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": حدد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي شرطه المالي من أجل فسخ العقد بالتراضي مع القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وأضاف: ظهرت أصوات داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح تطالب بضرورة رحيل أنتوني موديست في يناير المقبل وتسويقه من الآن، وفي حالة عدم وصول عرض رسمي لابد من فسخ التعاقد معه.

وتابع: الفرنسي أنتوني موديست لاعب النادي الأهلي طلب من إدارة القلعة الحمراء الحصول على قيمة عقده بالكامل مع الفريق والتي تبلغ مليون و400 ألف دولار بخلاف منحة التوقيع التي حصل عليها عند حضوره للقاهرة وتبلغ 300 ألف دولار.

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، أحمد سامي، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد صلاح، عمر مرموش.