نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول حديث من إمام عاشور بعد قرار فيتوريا باستبعاده خارج المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الجماهير المصرية العاشقة والمتنفسة لكرة القدم، قرار المدير الفني للفراعنة، روي فيتوريا، باستبعاد ثلاثي منتخب مصر الأول، عقب انتهاء مواجهة جيبوتي من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونجحت كتيبة محمد صلاح، صاحب السوبر هاتريك في المباراة، بتحقيق فوزا كبيرا بستة أهداف دون رد.

- أول رد من إمام عاشور على استبعاده

وجاء قرار فيتوريا، متضمنا استبعاد كل من، إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، بسبب عدم الإلتزام والاعتراض على عدم مشاركتهم في المباراة.

وأكد سيف زاهر، مقدم برنامج "ملعب أون تايم سبورت":" ما يتم ترديده على وجود حديث من جانب عاشور، على الحصول على فرصة في المشاركة بالمباراة وذكر زميله أحمد سيد زيزو، ليس له أي أساس من الصحة".

وتابع:" إمام تواصل معي شخصيا، وأكد لي بعد أن أقسم أنه لم يتلفظ بأسم زيزو ولا هذا أسلوبه، حيث قال:" زيزو أخويا وزميلي وعمري مأقول كده أبدا ليست طريقتي ولا أسلوبي".

