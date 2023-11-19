نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الزمالك يطلب الطلب الأخير من أحمد فتوح قبل انتقاله للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أزمة أحمد فتوح، أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده، واقترابه من الرحيل خاصة بعد عرضه للبيع في يناير، على خلفية أزمته الأخيرة بترك معسكر الفريق.

ودخلت إدارة النادي الأهلي مؤخرا، في خط اتصال مع نجم الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

- طارق السيد يوجه رسالة لفتوح

وأوضح طارق السيد، في تصريحاته مع إبراهيم فايق، مقدم برنامج "جمهور التالته" على أون تايم سبورت:" لدي طلب واحد فقط من فتوح حال تأكد رحيله، وهو مصالحة جماهير الزمالك".

وتابع:" منتظر تغيرات كبيرة في ملف أزمة فتوح، والعفو عن اللاعب قرار الإدارة فقط، ولا أريد الجميع أن يتحامل على اللاعب بهذا الشكل، رغم خطأه الكبير كلاعب دولي وله خبرات".

وأختتم:" اللاعب يعاني من الضغط، كما أنه يمر بظروف صعبة للغاية، ويملك ديون كبيرة تمثل حملا كبيرا على تركيز اللاعب، واللاعب ليس له إلا 300 الف جنيه متأخرات، وكل ما يتردد من مبالغ ضخمة غير حقيقية".

