نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انضمام عبد الله السعيد للزمالك؟ مدرب بيراميدز يفجر المفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر محمود فتح الله، نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، والمدرب العام لنادي بيراميدز الحالي، مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير وعاشقي الفارس الأبيض في الفترة الأخيرة، بشأن ملف للتعاقد مع عبد الله السعيد، نجم الفريق السماوي.

وكان هذا الملف قد شهد جدلا واسعا داخل الشارع الرياضي في المواسم الماضية، والتي حاولت بها إدارة الأبيض ضم اللاعب.

- فتح الله يكشف حقيقة رحيل السعيد

وأكد فتح الله في تصريحاته ببرنامج " ملعب أون تايم" مع سيف زاهر:" عودة فتوح وصبحي من جديد إلى القلعة البيضاء حال رحيلهم، سيكون شئ صعب للغاية، وصبحي لديه فرصة".

وتابع:" أرى أن من الأفضل أن يتولى قيادة الفارس الأبيض، مدرب أجنبي وليس مصري، وبيراميدز والزمالك والأهلي هم أطراف المنافسة هذا الموسم، والأبيض يقدر على انتزاع الدوري".

وأختتم عن رحيل السعيد إلى الزمالك:" أمر صعب جدا، نعلم قيمة عبد الله السعيد جيدا داخل بيراميدز، ومتمسكين للغاية بوجوده، ولن يرحل".