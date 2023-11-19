نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يستقر على أسماء 3 لاعبين لفك شفرة الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل إدارة النادي الأهلي، عملها الشاق في الموسم الحالي، لحل أزمة الصفقات التي تشكل صداع مزمن في رأس الحهاز الفني والجماهير، بسبب رغبتهم في حل المشاكل الهجومية والتعاقد مع رأس حربة مميز، خلال الموسم الجاري.

ولم يظهر الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم القلعة الحمراء، بشكل لائق عقب انضمامه إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

- 3 مهاجمين على رادار الأهلي

وأكد سيف زاهر مقدم برنامج "ملعب أون تايم سبورت":" أن إدارة الفارس الأحمر تضع ترتيبا جديدا بين ثلاثة مهاجمين في الفترة القادمة داخل الدوري المصري، وهو أحمد أمين أوفا، لاعب إنبي، وأحمد عاطف مهاجم فيوتشر، ومروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي".

وتابع:" الأهلي يضع هشام بكار، مدافع الاتحاد المنستيري التونسي، تحت المراقبة، بعد عرضه على المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي أوصى بمتابعته قبل الدخول في مفاوضات معه".

وأختتم:" أوفا يمتلك عرض من الأهلي والزمالك، ولكن أيمن الشريعي من أفضل الناس في التفاوض والحصول على قيمة ضخمة في صفقاته، أما عن مروان حمدي، يوجد حديث حول رحيله إلى سموحة ومن ثم حسام حسن ينتقل للمصري، وفي حالة إجادة حمدي داخل سموحة سينتقل للأهلي".

