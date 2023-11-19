نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد سيراليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب سيراليون، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر ضد سيراليون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة مصر ضد سيراليون في التصفيات المؤهلة إلى مونديال العالم 2026، اليوم الأحد الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد سيراليون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026

ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد سيراليون في تصفيات مونديال العالم 2026، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وبالتحديد على شاشة قناة On Time Sport 1، بتعليق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولي، ومحمد عفيفي عبر القناة الصوتية الثانية.

ترتيب المجموعة الأولي "مجموعة مصر"

1- مصر، 3 نقاط.

2- سيراليون، نقطة واحدة.

3- بوركينا فاسو، نقطة واحدة.

4- إثيوبيا، نقطة واحدة.

5- غينيا بيساو، نقطة واحدة.

6- جيبوتي، دون نقاط.