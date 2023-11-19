نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة مصر ضد سيراليون اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة قوية أمام نظيره منتخب سيراليون، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ترتيب المجموعة الأولي "مجموعة مصر"

1- مصر، 3 نقاط.

2- سيراليون، نقطة واحدة.

3- بوركينا فاسو، نقطة واحدة.

4- إثيوبيا، نقطة واحدة.

5- غينيا بيساو، نقطة واحدة.

6- جيبوتي، دون نقاط.

معلق مباراة مصر ضد سيراليون اليوم الأحد

وأسندت شبكة قنوات أون تايم سبورتس مهمة التعليق على مجريات مباراة مصر ضد سيراليون اليوم الأحد، إلى المعلق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولي، ومحمد عفيفي عبر القناة الصوتية الثانية.

موعد مباراة مصر ضد سيراليون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة مصر ضد سيراليون في تصفيات مونديال 2026، اليوم الأحد الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.