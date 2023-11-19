نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي تصفيات يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اشتعلت المنافسة بين عدد كببر من اللاعبين المتميزين على جدول ترتيب هدافي تصفيات يورو 2024، قبل مواجهات اليوم في الجولة العاشرة من تصفيات يورو 2024.

ما موقف رونالدو ومبابي من ترتيب هدافي تصفيات يورو؟

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو جدول ترتيب هدافي تصفيات يورو 2024، بينما يأتي كليان مبابي في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، خلق لوكاكو بنتيجة 10 أهداف.

ما هو ترتيب هدافي تصفيات يورو 2024؟

كريستيانو رونالدو - البرتغال 10أهداف

روميلو لوكاكو - بلجيكا 10أهداف

كيليان مبابي - فرنسا 9 اهداف

هاري كين - إتجلترا 8 أهداف

راسموس هويلوند - الدنمارك 7 أهداف

سكوت ماكتوميناي - اسكتلندا 7 أهداف

إرلينج هالاند - النرويج 6 أهداف

زكي أمدوني - سويسرا 6 أهداف

ألكسندر ميتروفيتش - صربيا 5 أهداف

يورجوس ماسوراس - اليونان 5 أهداف

ألفارو موراتا - إسبانيا 4 اهداف

برونو فيرنانديش - البرتغال 4 اهداف

بوكايو ساكا - إنجلترا 4 أهداف

بينجامين سيسكو - سلوفينيا 4 أهداف

تردد القنوات الناقلة لمباريات تصفيات يورو 2024

تذاع أحداث مباريات تصفيات يورو 2024 عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4