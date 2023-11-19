نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15 الف متفرج لمباراة الأهلي وميديما الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت الجهات الأمنية على حضور 15 الف متفرج لمباراة الأهلي وميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب الأهلي في تواجد جماهيره من أجل تدعيم الفريق أمام ميديما الغاني من أجل تحقيق الفوز على ميديما الغاني وحصد الثلاث نقاط في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراه الأهلي وميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميديما الغاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم 25 نوفمبر على ستاد السلام.

موقف الأهلي في الدوري المصري قبل بدء دور المجموعات

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 13 نقطة من 5 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة.

وتعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل.