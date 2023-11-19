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أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية مساء اليوم أمام الهلال الليبي استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يواجه الهلال الليبي وديًا استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يسعى معتمد جمال المدرب العام لنادي الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني تجهيز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل مواجهة أبو سليم الليبي.

يحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك في الصعود إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 26 نوفمبر على ستاد برج العرب.