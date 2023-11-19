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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لفريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني، خوض مبارتين وديتين خلال هذا الاسبوع وأثناء فترة التوقف الدولي، من أجل تجهيز اللاعبين استعدادًا لعودة مباريات الدوري اول ديسمبر المقبل.

بلدية المحلة يخوض مبارتين وديتين أثناء فترة التوقف الدولي

واتفق الجهاز الفني على خوض مباراتين مع كلًا من الاتحاد السكندري وسموحة في الإسكندرية هذا الأسبوع، في إطار تجهيز اللاعبين في هذه المرحلة والحفاظ على المستوى الفني.

ويتوجه مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، برئاسة الدكتور مصطفى الشامي رئيس النادي بالشكر، للأستاذ ناصر الشاذلي رئيس نادي الاولمبي، على إستضافة ملعب الفريق لتدريبات نادي بلدية المحلة استعدادًا للمباريات الودية.

ويحتل بلدية المحلة المركز ال11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط من 5 جولات خاضها هذا الموسم