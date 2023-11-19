نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة السودان ضد الكونغو الديمقراطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب الكونغو الديمقراطية، ضيفا ثقيلا على حساب منتخب السودان، اليوم الأحد 19 نوفمبر، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر تصفيات مونديال 2026.

وكان منتخب السودان قد تعادل في الجولة الأولى مع توجو بنتيجة هدف لكل منتخب، بينما انتصر منتخب الكونغو الديمقراطية على حساب منتخب موريتانيا بثنائية دون رد.

تشكيل منتخب السودان المتوقع

حراسة المرمى: محمد مصطفى

خط الدفاع: رمضان عجب - مصطفى كرشوم - محمد سعيد - بخيت خميس.

خط الوسط: ياسين حامد - محمد أبوعجلة - صلاح الدين عادل - أحمد حامد.

خط الهجوم: محمد عيسى - سيف تيري.

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية المتوقع

حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

خط الدفاع: كالولو - مبيمبا - باكا - كايمبي.

خط الوسط: صامويل موتسامي - تشارليس بيكل - اليلا - كاكوتا.

خط الهجوم: ويسا - باكامبو.