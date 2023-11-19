نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب 150 مليون جنيه.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تترقب جماهير وعاشقي نادي الزمالك في الفترة القادمة، حسم مصير أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، سواء من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، أو تجديد عقده.

وكان رئيس الزمالك، قد أصدر قرارا مؤخرا، بإحالة ثلاثة لاعبين بينهم أحمد فتوح إلى التحقيق وعرضهم للبيع في انتقالات يناير القادمة، بعد أزمة ترك المعسكر.

- نجم الزمالك يكشف حقيقة طلب فتوح

وأكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر في تصريحاته في برنامج "جمهور التالته" مع إبراهيم فايق، عن طلب فتوح الحصول على 150 مليون جنيه لتجديد عقده:" لم يحدث مطلقا".

وتابع:" كل الأرقام التي يتم نشرها غير سليمة واللاعب لم يطلب هذه المبالغ أبدا، ولم يعترف لي فتوح بمفاوضات الأهلي، ولكن علمت من شخص قريب له".

وأختتم:" أحاول عرض بعض اللاعبين الجدد في الموسم الحالي، ورشحت مدافع جيد لضمه، ولكن كل هذا الحديث ليس له فائدة إلا في حالة فك القيد".