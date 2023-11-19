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أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس إذاعة مباراة منتخب مصر للشابات تحت 20 عام أمام الكونغو في تمام الساعة 5 مساء اليوم، عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

إذاعة مباراة منتخب مصر للشابات أمام الكونغو على قناة أون تايم سبورت 2

يواجه منتخب مصر للشابات تحت 20 عام اليوم الأحد، نظيره منتخب الكونغو في ستاد الاسكندرية في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات تحت 20 عام المقرر إقامتها في كولومبيا 2024.

واستقر محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للشابات تحت 20 عام على اختيار 22 لاعبة في قائمة المنتخب الوطني في مباراة الإياب وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 في الكونغو.

واختار الجهاز الفني لمنتخب للشابات قائمة لاعبات تضم كل من: عزة الفولي، حبيبة عماد، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبدالواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، تانيا مصطفى، لارا ماجد.

وجاء ذلك بعد أن تخطى منتخب مصر للشابات منتخب ساو تومي في مرحلة الدور التمهيدي الأول بمجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 18-0، بينما تخطى منتخب الكونغو نظيره منتخب ناميبيا في نفس الدور التمهيدي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

و كان قد حقق منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما فوزًا تاريخيًا عريضًا على منتخب ساو تومي بنتيجة 11-0 على ستاد الاسكندرية بعدما فاز منتخب مصر في مباراة الذهاب بسباعية نظيفة ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب 18-0 لمنتخبنا الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات في كولومبيا 2024.

وتشرف على ملف كرة القدم النسائية دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات تحت 20 عام كلًا من محمد كمال مديرا فنيا، ريهام عبدالحكيم مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.