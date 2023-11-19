كولر يقرر خوض مباراة ودية مع فريق الشباب استعدادًا لمواجهة ميديما الغاني

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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي خوض مباراة ودية مع فريق الشباب استعدادًا لمواجهة ميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

لتجهيز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية استعدادًا لمواجهة ميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراه الأهلي وميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميديما الغاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد السلام.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 13 نقطة من 5 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة.

وتعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل.