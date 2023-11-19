نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لم يريدوا استمراري".. روي رانا يورط الاتحاد المصري لكرة السلة بشأن رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الكندي روي رانا، مدرب منتخب مصر الأول لكرة السلة، مفاجأة مدوية حول رحيله عن تدريب الفراعنة في الأيام الماضية، عقب خلافه مع الاتحاد المصري.

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وصرح رانا عبر صدى البلد:".شعرت بحزن كبير بعد إعلان رحيلي عن تدريب منتخب مصر لكرة السلة، مكست 18 شهر في مصر، وأحببتها كثيرا وأصبحت واحدا من الشعب المصري".

وتابع:" يوجد بند في العقد بتجديد موسم آخر تلقائيا، حال الصعود إلى الأولمبياد، ولكن حدثت بعض الأمور الغير مفهومة، واتحاد السلة رغب في عدم تواجدي".

وواصل:" كلن ينقص الأمضاء على عقد الاستمرار، لوضع خطة الموسم الجديد والمباريات سواء محليا أو إفريقيا، العقبة هي إني أردت التواجد بشكل أكبر مع الفريق على الأرض وهذا يأخذ وقتا طويلا، لذلك لم نصل إلى نقطة اتفاق".

وأشار:" مدربي السلة بالأخص، يحق لهم تدريب الأندية بجانب المنتخبات، وتم الاتفاق على ذلك مع الاتحاد المصري، كنت واضحا من البداية إني خارج أي مباراة للفراعنة، أثناء بداية الموسم في اليابان، وحضوري إلى القاهرة كان متفق عليه في فبراير".

وأختتم:" الصعود للأولمبياد يشكل صعوبة أكبر من التأهل لكأس العالم وهناك فرق لم تتأهل إلى كأس العالم وتنافس في الملحق للأولمبياد والتصفيات صعبة وستكون بمثابة تحديا كبيرا ويجب فقط أن نستغل الفرصة من أجل البناء للمقبل".

