الدجلاوي علي فرج يتوج ببطولة سنغافورة للإسكواش ويحافظ على صدارة التصنيف العالمي

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أحمد جودة - القاهرة - فاز لاعب أندية وادى دجلة وبطل العالم علي فرج، ببطولة سنغافورة للإسكواش بعد تغلبه في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس-المصنف الثاني عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (6-11) (11-4) (14-12) (11-8)، ليحقق "فرج" ثالث ألقابه في الموسم الحالي 2023/2024، ويواصل التربع على عرش صدارة التصنيف العالمي.

الدجلاوي علي فرج يتوج ببطولة سنغافورة للإسكواش

يأتي ذلك استمرارًا لمسيرة نجاح أبطال وادى دجلة في الفوز بكبرى البطولات المحلية والدولية، بفضل جهود إدارة النادي في اكتشاف المواهب ودعم تطوير مستواها بأفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية للحفاظ على ريادة لعبة الإسكواش.

أعرب بطل العالم علي فرج، عن سعادته بتحقيق لقب بطولة سنغافورة للإسكواش، والتي تعد من البطولات الذهبية الكبرى ببطولات الإسكواش، وتحقيق رقم قياسي جديد في عدد الانتصارات المتتالية، موجهًا الشكر لإدارة وادى دجلة على دعم مشاركة اللاعبين بكبرى البطولات في كل أنحاء العالم، للسيطرة على منصات التتويج وريادة التصنيف العالمي.

واختتمت منافسات بطولة سنغافورة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، اليوم الأحد، وبلغت قيمة الجوائز المالية للبطولة 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وشارك بها 48 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

