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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق فرسان الإرادة بأوسيم لقب كأس السوبر المصري للكرة السباعية بعد الفوز على المصري القاهري 6-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جمارك بورسعيدي.

اتحاد الشلل الدماغي يعلن عن بطل السوبر للكرة السباعية

شارك المصري القاهري في مبارة السوبر كبديل لبطل الدوري المصري وفرسان الإرادة باوسيم بطلا لكأس مصر.

وقال أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، إن المباراة كانت مميزة على المستوي الفني بين الفريقان، ونجح فرسان الإرادة في تحقيق الفوز والتتويج باللقب، كما تم اختيار اللاعب عماد سعيد احسن لاعب في المباراة.

وأضاف آدم، أن المباراة كانت مفيدة للجهاز الفني للمنتخب المصري، من أجل اختيار العناصر الجيده لتمثيل الفراعنة في الفترة المقبلة.

وحرص رئيس الاتحاد، على توجيه التهنئة لإدارة نادي فرسان الإرادة باوسيم.