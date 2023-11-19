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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة الهلال الليبي الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

تشكيل الزمالك أمام الهلال الليبي.. وديًا



ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" - ناصر منسي - إبراهيما نداي.



وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

