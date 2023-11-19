نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زوجته السبب".. أخطبوط مانشستر يونايتد يرفض مزاملة رونالدو ويقترب من اللعب مع ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت الصحف الإنجليزية، مفاجأة جديدة في ملف الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، بعد مواصلة الدوري السعودي، خطوة التعاقد مع العديد من نجوم أوروبا هذا الموسم.

ورحل الحارس الإنجليزي، ديفيد دي خيا، عن صفوف المان يونايتد مطلع الموسم الحالي، عقب التعاقد مع أندريا أونانا.

- دي خيا يرفض عرض النصر

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن دي خيا، لم يوافق على عرضا ضخما من جانب إدارة نادي النصر السعودي الصيف الماضي، براتب يصل إلى 500 الف جنيه إسترليني أسبوعيا، عقب رحيله من اليونايتد.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن السبب وراء رفض اللاعب، هو عدم موافقة زوجته في الإقامة داخل المملكة العربية السعودية، خاصة وأن اللاعب يمتلك عرض من فريق إنتر ميامي الأمريكي، والذي يلعب ضمن صفوفه، البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويعتبر دي خيا الآن بلا فريق رسمي يلعب ضمن صفوفه، بعد تعاقد الشياطين الحمر مع حارس إنتر ميلان السابق، أونانا.

