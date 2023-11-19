نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رافينيا الضحية.. عرض انجليزي ينقذ برشلونة من فخ ضياع "صفقة العُمر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت تقارير صحفية إسبانية، آخر تطورات مخطط إدارة نادي برشلونة الإسباني، في التعاقدات الجديدة والراحلين عن صفوف العملاق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

ويمتلك نجوم البارسا، العديد من العروض المختلفة داخل الدوريات الأوروبية، للرحيل عن الكامب نو هذا الموسم.

- رافينيا يقترب من توتنهام بسبب روكي

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة البارسا، تخطط للموافقة على عرض توتنهام هوتسبير الإنجليزي، للتعاقد مع البرازيلي رافينيا دياز، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن تأتي تلك الخطوة، بسبب الأزمة المالية التي تضرب البلوجرانا، وتهدد وصول الصفقة المنتظرة هذا الصيف، والخاصة بالبرازيلي فيتور روكي.

وحالت الإيقافات والإصابات هذا الموسم، من ظهور رافينيا بمستوى مرضي لجماهير وإدارة البارسا، حيث شارك اللاعب في 11 مباراة، أحرز خلالهم هدفين وصنع مثلهم.

