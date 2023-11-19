نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي أم الاتفاق؟.. صراع سعودي لخطف "دبابة أرسنال" واليوفنتوش يترقب المشهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل أندية الدوري السعودي، مخطط التعاقد مع العديد من الصفقات القوية داخل أوروبا هذا الموسم، بعد نجاح تلك الخطوة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والتي شهدت استقطاب عمالقة الدوريات الأوروبية.

ونجح روشن هذا الموسم في ضم، نيمار دا سيلفا ومالكوم وسافيتش وكوليبالي وفابينيو وهندرسون ورياض محرز وبنزيما وكانتي ونيفيز وفيرمينيو، وبروزوفيتش وماكسيمن وفرانك كيسيه وجوتا وساديو ماني وجابري فيجا وياسين بونو.

- سباق سعودي لضم بارتي

وأبدى فريقي الاتفاق والأهلي السعودي، رغبتهم مؤخرا، في ضم الغاني توماس بارتي، نجم فريق أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

ونشر الصحفي التركي "أكرم كونور" خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه بمنصة "إكس" فإن مسؤولي الأهلي والاتفاق يخططان للتحرك مرة أخرى لمحاولة الحصول على خدمات توماس بارتي".

على جانب آخر، يحاول مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي، حسم صفقة المدافع الغاني، واقناعه بالبقاء في أوروبا، وعدم التأثر بإغراءات الدوري السعودي.

