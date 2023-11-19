نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة السودان ضد الكونغو الديمقراطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف منتخب السودان، نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد 19 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة السودان ضد الكونغو الديمقراطية

ومن المقرر ان تبث تلك المباراة بين منتخبي السودان والكونغو الديمقراطية عبر قنوات ssc الرياضية، حيث يأتي تردد قناة ssc كالتالي..

- تردد قناة ssc نايل سات

تردد القناة: 12562

القمر الصناعي للقناة: النايل سات Nilesat

إستقطاب القناة: عمودي (V).

ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ للقناة: 2/3.

- تردد قناة ssc عرب سات

تردد القناة: 12417

القمر الصناعي للقناة: عرب سات

ترميز القناة: 27500

إستقطاب القناة: عمودي

تصحيح الخطأ للقناة: 5/6

موعد مباراة السودان والكونغو الديمقراطية

تقام المباراة بين منتخبي السودان والكونغو الديمقراطية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.