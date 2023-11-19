نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستقر على ثلاثة مدربين لحسم ملف المدير الفني الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن ملف المدير الفني الأجنبي قد قارب على الحسم حيث استقر مسئولو القلعة البيضاء على ثلاثة أسماء ما بين كرواتي صاحب تاريخ وانجازات كبيرة والآخر هو رالف هازنهوتل المدير الفني السابق لفريق لايبزج وساوثامبتون الانجليزى وصاحب النتائج المبهرة مع الفريقين فى الدورى الألماني والدورى الانجليزي الممتاز أما الثالث واخر الاختيارات فهو البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي.

من الأقرب لقيادة الزمالك؟

ويبدو هازنهوتيل هو الأقرب الإختيارات حتى الآن، حيث أكد وكيله احمد عبد الرحمن خليل أن هناك مفاوضات متقدمة للغاية وإن كان هناك بعض الخلافات على المقابل المادي.

وفي حالة الوصول إلى حل وسط فيما يخص المقابل المادي فسوف يتم الإعلان عن التعاقد مع المدير الفني الأسبق لفريق لايبزيج والذي سوف يتحمل جزء من راتبه أحد رجال الأعمال والذي سوف ينضم لشركة الكرة بنادي الزمالك والمقرر الاعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة