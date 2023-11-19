نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البرازيل المتوقع أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق كرة القدم المواجهة المنتظرة، التي ستجمع بين منتخبي البرازي والأرجنتين، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان راقصي السامبا قد سقطوا في المباراة الماضية أمام كولومبيا بهدفين مقابل هدف، وكذلك خسر رفاق ليونيل ميسي أمام أوروجواي بهدفين دون رد.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

وتنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل البرازيل المتوقع أمام الأرجنتين

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إيمرسون، ماركينيوس، جابريل ماجاليس، لودي.

خط الوسط: أندريه، جيماريش، رودريجو.

خط الهجوم: رافينيا، رودريجو، جابرييل مارتينيللي.

