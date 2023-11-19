نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. ميدو يتمنى رحيل فتوح بلا رجعة.. سيف زاهر: الأهلي يفاضل بين 3 صفقات وأمير هشام: حسم مصير طاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023.

ميدو يتمنى رحيل فتوح بلا رجعة

قال أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق، أن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر عليه أن يبحث عن عرض خلال الفترة الحالية للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أنا حزين على محمد صبحي والزناري، أري أنه تم عقابهم بسبب أن الخطأ مع أحمد فتوح، الذي أري أن موقفه مختلف عن الثنائي، فتوح باع الزمالك، وأنا أؤيد رحيله بشدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف:" أرفض تراجع مجلس الزمالك عن قرار بيع أحمد فتوح وأتمني أن يرحل بلا عودة.

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طلب 150 مليون جنيه.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتوح

وأكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر في تصريحاته في برنامج "جمهور التالته" مع إبراهيم فايق، عن طلب فتوح الحصول على 150 مليون جنيه لتجديد عقده:" لم يحدث مطلقا".

وتابع:" كل الأرقام التي يتم نشرها غير سليمة واللاعب لم يطلب هذه المبالغ أبدا، ولم يعترف لي فتوح بمفاوضات الأهلي، ولكن علمت من شخص قريب له".

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انضمام عبد الله السعيد للزمالك؟ مدرب بيراميدز يفجر المفاجأة

فجر محمود فتح الله، نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، والمدرب العام لنادي بيراميدز الحالي، مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير وعاشقي الفارس الأبيض في الفترة الأخيرة، بشأن ملف للتعاقد مع عبد الله السعيد، نجم الفريق السماوي.

وأكد فتح الله في تصريحاته ببرنامج " ملعب أون تايم" مع سيف زاهر:" عودة فتوح وصبحي من جديد إلى القلعة البيضاء حال رحيلهم، سيكون شئ صعب للغاية، وصبحي لديه فرصة".

وتابع:" أرى أن من الأفضل أن يتولى قيادة الفارس الأبيض، مدرب أجنبي وليس مصري، وبيراميدز والزمالك والأهلي هم أطراف المنافسة هذا الموسم، والأبيض يقدر على انتزاع الدوري".

وأختتم عن رحيل السعيد إلى الزمالك:" أمر صعب جدا، نعلم قيمة عبد الله السعيد جيدا داخل بيراميدز، ومتمسكين للغاية بوجوده، ولن يرحل".

نجم الزمالك يطلب الطلب الأخير من أحمد فتوح قبل انتقاله إلى الأهلي

تحدث طارق السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أزمة أحمد فتوح، أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده، واقترابه من الرحيل خاصة بعد عرضه للبيع في يناير، على خلفية أزمته الأخيرة بترك معسكر الفريق.

وأوضح طارق السيد، في تصريحاته مع إبراهيم فايق، مقدم برنامج "جمهور التالته" على أون تايم سبورت:" لدي طلب واحد فقط من فتوح حال تأكد رحيله، وهو مصالحة جماهير الزمالك".

وتابع:" منتظر تغيرات كبيرة في ملف أزمة فتوح، والعفو عن اللاعب قرار الإدارة فقط، ولا أريد الجميع أن يتحامل على اللاعب بهذا الشكل، رغم خطأه الكبير كلاعب دولي وله خبرات".

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الأهلي يستقر على أسماء 3 لاعبين لفك شفرة الهجوم

تواصل إدارة النادي الأهلي، عملها الشاق في الموسم الحالي، لحل أزمة الصفقات التي تشكل صداع مزمن في رأس الحهاز الفني والجماهير، بسبب رغبتهم في حل المشاكل الهجومية والتعاقد مع رأس حربة مميز، خلال الموسم الجاري.

وأكد سيف زاهر مقدم برنامج "ملعب أون تايم سبورت":" أن إدارة الفارس الأحمر تضع ترتيبا جديدا بين ثلاثة مهاجمين في الفترة القادمة داخل الدوري المصري، وهو أحمد أمين أوفا، لاعب إنبي، وأحمد عاطف مهاجم فيوتشر، ومروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي".

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الأهلي يحسم مصير طاهر محمد طاهر وحمزة علاء

حسمت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، رفقة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مصير بعض النجوم، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتخطط إدارة الأهلي، في تدعيم بعض المراكز الهامة قي تشكيل كولر بيناير القادم، في مقدمتها المهاجم الصريح والظهير الأيسر.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" لم يطلب حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " لا توجد أى نية من الحارس في الرحيل على سبيل الإعارة كما تردد حتى الآن، واللاعب مستمر مع الفريق".

وأختتم أمير هشام: " لم يتم طرح أو مناقشة مبدأ رحيل طاهر محمد طاهر نجم الفريق، سواء من الأهلي أو كولر لم، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل".

ميدو: سيراليون أقوى من جيبوتي والثلاثي المستبعد سيتواجد في أمم إفريقيا

قال أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق، أن مباراة سيراليون ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، ستكون صعبة بالطبع لأنها خارج الأرض والأجواء صعبة للغاية فى ليبيريا.

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" من الطبيعي وسط هذه اللمجموعة أن يتواجد منتخب مصر فى كأس العالم 2026، لأن المجموعة فى المتناول وسهلة، مع الإعتراف أن جميع فرق إفريقيا صعبة ولديها الأن طموحات، ولكن إمكانيات منتخب مصر كبيرة الفترة الحالية، بوجود لاعبين مميزين.

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شبانة ينتقد روي فيتوريا قبل ساعات من مواجهة مصر وسيراليون

انتقد الإعلامي محمد شبانة تصريحات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، التي أكد فيها على صعوبة وقوة منتخب سيراليون قبل اللقاء المرتقب بينهما بعد قليل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن حلم الوصول إلى المونديال لم يعد الهدف الرئيسي للفراعنة بعدما زادت عدد الفرق المشاركة وأصبحت التصفيات بعيده عن مواجهه الفرق الكبيره بالقارة الافريقية وأن الهدف الحقيقي لمنتخب مصر الآن هو تحقيق انجاز خلال المشاركة في المونديال.