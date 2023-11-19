مصر تتقدم على سيراليون بهدف تريزيجيه في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف دون رد على حساب سيراليون في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026 في المواجهة التي تقام حاليًا اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر الجارى.

مصر تتقدم على سيراليون

وكان المنتخب المصري قد تقدم بهدف دون رد في الشوط الأول في المواجهة التي كانت صعبة في البداية على الفراعنة وحاول رفقاء محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول.

وفي الدقيقة السابعة عشر سجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لصالح منتخب مصر بعد أن تلقى تمريرة رائعة من قبل مصطفي محمد.

ودخل منتخب مصر في تلك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.