موعد مباراة السودان ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب السودان مع منتخب الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد 19 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة السودان ضد الكونغو الديمقراطية

تقام المباراة بين منتخبي السودان والكونغو الديمقراطية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وسوف يتم إذاعة تلك المباراة بين منتخبي السودان والكونغو الديمقراطية عبر قنوات ssc الرياضية.

وكان منتخب السودان قد تعادل في الجولة الأولى مع توجو بنتيجة هدف لكل منتخب، بينما انتصر منتخب الكونغو الديمقراطية على حساب منتخب موريتانيا بثنائية دون رد.