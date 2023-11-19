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أحمد جودة - القاهرة -

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخبًا بداية من النسخة المقبلة للبطولة وبالتالي زادت حصة المنتخبات الإفريقية من 5 إلى 9 مقاعد وثلث.

ترتيب مجموعات التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

أقيمت قرعة تصفيات كأس العالم 2026 الخاصة بالقارة الإفريقية في يوليو الماضي في مدينة أبيدجان بساحل العاج وأسفرت عن مجموعات صعبة تنتظر المتأهل منها.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والذي يشهد مشاركة جميع المنتخبات الأعضاء في (الكاف) والتي يبلغ عددها 54 منتخبًا مباشرة في مرحلة المجموعات، حيث سيتم تقسيمها على 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات.

وتلعب المنتخبات في كل مجموعة 10 مباريات بنظام الذهاب والعودة على أن يتأهل المتصدر مباشرة إلى مونديال 2026 بينما يتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دورة يتأهل منها منتخب ينافس على مقعد التأهل إلى كأس العالم في الملحق العالمي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب المجموعات التسع المشاركة في تصفيات مونديال ٢٠٢٦

المجموعة الأولى: مصر ( ٣ نقاط) وغينيا بيساو (نقطة واحدة) وبوركينا فاسو( نقطة واحدة) وسيراليون ( نقطة واحدة) وإثيوبيا ( نقطة واحدة) وجيبوتي ( صفر نقاط)

المجموعة الثانية: الكونغو (٣ نقاط) وتوجو (نقطة واحدة) والسودان (نقطة واحدة) وجنوب السودان (صفر نقاط) والسنغال (صفر نقاط) وموريتانيا (صفر نقاط)

المجموعة الثالثة: جنوب إفريقيا ( ٣ نقاط) وليسوتو (نقطة واحدة) ونيجيريا( نقطة واحدة) ورواندا ( نقطة واحدة) وزيمبابوي ( نقطة واحدة) وبنين ( صفر نقاط)

المجموعة الرابعة: الكاميرون ( ٣ نقاط) وليبيا ( ٣ نقاط) وأنجولا ( نقطة واحدة) والرأس الأخضر ( نقطة واحدة) وسواتيني ( صفر نقاط) وموريشيوس ( صفر نقاط)

المجموعة الخامسة: زامبيا ( ٣ نقاط) وتنزانيا ( ٣ نقاط) والمغرب ( صفر نقاط) واريتريا ( صفر نقاط) والنيجر ( صفر نقاط) والكونغو ( صفر نقاط)

المجموعة السادسة: ساحل العاج( ٣ نقاط) وبوروندي ( ٣ نقاط) والجابون ( ٣ نقاط) وجامبيا ( صفر نقاط) وكينيا ( صفر نقاط) وسيشل ( صفر نقاط)

المجموعة السابعة: الجزائر ( ٣ نقاط) وموزمبيق ( ٣ نقاط) وغينيا ( ٣ نقاط) وبتسوانا ( صفر نقاط) وأوغندا ( صفر نقاط) والصومال ( صفر نقاط)

المجموعة الثامنة: تونس ( ٣ نقاط) ومالاوي ( ٣ نقاط) وغينيا الاستوائية ( ٣ نقاط) وليبريا ( صفر نقاط) ونامبيا ( صفر نقاط) وساوتومي وبرنسيب ( صفر نقاط)

المجموعة التاسعة: جزر القمر ( ٣ نقاط) ومالي ( ٣ نقاط) وغانا ( ٣ نقاط) ومدغشقر ( صفر نقاط) وجمهورية إفريقيا الوسطى ( صفر نقاط) وتشاد ( صفر نقاط)