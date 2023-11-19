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أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان آخر تطورات انتقاله إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

رد مثير من مبابي على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد

وقال مبابي خلال تصريحات له عبر برنامج تيليفوت بقناة TF1:" أريد حقا أن نتحدث عن المنتخب الذي يحقق نتائج جيدة للغاية، أتمنى أن نتحدث أكثر عن المسيرة القوية لمنتخب فرنسا، بدلا من الحديث عن موضوع سيتم حله يوما ما".

وأكد:" سيكون هناك وقت للحديث عن قراري بشأن التعاقد، لا أريد أن أتحدث عن التجديد، خاصة أنني قمت بذلك بالفعل في يونيو الماضي وأخذ اهتماما أكبر من المنتخب".

الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الصحف العالمية زعمت انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.