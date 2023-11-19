نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 والتي تنطلق بمواجهة صربيا ضد بلغاريا.

جدل مواعيد مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024

المجر ضد مونتينغرو

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

صربيا ضد بلغاريا

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

بلجيكا ضد أذربيجان

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

السويد ضد أستونيا

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

سكوتلندا ضد النرويج

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

إسبانيا ضد جورجيا

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

ليشتنشاين ضد لوكسمبورج

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

البوسنة والهرسك ضد سلوفاكيا

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

البرتغال ضد أيسلندا

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات الناقلة لمباريات تصفيات يورو 2024

تذاع أحداث مباريات تصفيات يورو 2024 عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4