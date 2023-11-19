نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024.. منتخبات جديدة تقترب من التأهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثير من عشاقي ومتابعي كرة القدم عبر محركات البحث جوجل، عن ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024، قبل منافسات الجولة العاشرة والتي تنطلق بمواجهه صربيا ضد بلغاريا.

ما هو ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024

المجموعة الأولى:

1- إسبانيا – 18 نقطة

2- إسكتلندا – 16

3- النرويج – 10

4- جورجيا – 8

5- قبرص – 0

المجموعة الثانية:

1- فرنسا – 21

2- هولندا – 15

3- اليونان – 12

4- أيرلندا – 6

5- جبل طارق – 0

المجموعة الثالثة

1- انجلترا – 19

2- إيطاليا – 13

3- أوكرانيا – 13

4- شمال مقدونيا – 7

5- مالطا – 0

المجموعة الرابعة

1- تركيا – 16

2- كرواتيا – 13

3- ويلز – 11

4- أرمينيا – 8

5- لاتفيا – 3

المجموعة الخامسة

1- ألبانيا – 14

2- تشيك – 12

3- بولندا – 11

4- مولودفا – 10

5- جزر فارو – 1

المجموعة السادسة

1- النمسا – 19

2- بلجيكا – 17

3- السويد – 7

4- أذربيجان – 7

5-إستوانيا – 1

المجموعة السابعة

1- المجر – 15

2- صربيا – 13

3- الجبل الأسود – 11

4- ليتوانيا – 6

5- بلغاريا – 3

المجموعة الثامنة

1- الدنمارك – 22

2- سلوفينيا – 19

3- كازاخستان – 18

4- فنلندا – 15

5- أيرلندا الشمالية – 6

6- سان مارينو -0

تردد القنوات الناقلة لمباريات تصفيات يورو 2024

تذاع أحداث مباريات تصفيات يورو 2024 عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4