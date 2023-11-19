الحماس يسيطر على تدريبات المنتخب الأولمبي.. وإصابة حسام عبد المجيد (طالع التفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - استمر المنتخب الأولمبي لكرة القدم، على مواصلة تدريباته فى معسكره المغلق، في العاصمة الإدارية، ضمن استعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكتب الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك: “الحماس يسيطر على تدريبات المنتخب الأولمبي.. وإصابة حسام عبد المجيد”.



وشهد مران اليوم إصابة حسام عبد المجيد، لاعب الزمالك، في الأنف، خلال إحدى الكرات المشتركة، وأجري له الدكتور طارق سليمان، رئيس الجهاز الطبي، الإسعافات الأولية، وطمأن الجهاز الفني واللاعبين عليه.

وتقرر إجراء أشعة على اللاعب، لزيادة الاطمئنان عليه، بناء على توجيهات الجهاز الطبي.

ورافق اللاعب لإجراء الأشعة، كل من: الدكتور صلاح عاشور، أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، وأحمد شوقي، أخصائي التدليك.

على صعيد متصل، قرر روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب، تعديل برنامجه التدريبي اليوم؛ إذ بدأه مبكرا في تمام الساعة الثالثة والنصف، بدلا من السادسة مساء، لمتابعة مباراة المنتخب الأول مع سيراليون في تصفيات كأس العالم.

