نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك سيراليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، من تسجيل هدف الفراعنة الأول أمام نظيره فريق سيراليون، في الدقيقة 62 من الشوط الثاني، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب سيراليون، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب سيراليون، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للمباراة.

