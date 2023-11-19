الاتحاد الدولي يتكفل براتب فينيسيوس كاملًا

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أحمد جودة - القاهرة - تكفل الاتحاد الدولي لكرة القدم براتب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور كاملا بعد إصابته مع منتخب بلاده في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الفيفا يتحمل راتب ثنائي ريال مدريد

وأوضح الفيفا أنه تكفل براتب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وهما النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، وكذلك الفرنسي كامافينجا بعد إصابته هو الآخر.

وتعرض فينيسيوس جونيور للإصابة مع منتخب بلاده البرازيل أثناء مواجهته أمام نظيره منتخب كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وأشارت كافة التقارير العالمية إلى أن مدة غياب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن الملاعب بسبب الإصابة سوف تكون لمدة شهرين ونصف شهر.