نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صلاح محسن يضع الأهلي في مأزق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة ناديه، في مأزق بسبب التمسك بموقفه داخل فريقه قبل الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب النادي الأهلي، في رحيل صلاح محسن على سبيل الإعارة إلى صفوف مودرن فيوتشر، ضمن صفقة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، بالميركاتو الشتوي.

صلاح محسن يرفض الخروج معارًا

وأبدى اللاعب، رفضه الخروج معارًا مرة أخرى من القلعة الحمراء، حيث أكد سعيه للرحيل بشكل نهائي، حال وجود قرار من إدارة ناديه ومدرب الفريق، التخلي عن خدماته.

من ناحية أخرى، يستأنف الفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة أسبوع عقب التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق في الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

ويعود المارد الأحمر لاستئناف تدريباته دون لاعبيه الدوليين، وعلى رأسهم خماسى منتخب مصر محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى ورامى ربيعة ومروان عطية بجانب الثنائى المالى أليو ديانج والجنوب أفريقى بيرسى تاو، على أن ينتظم جميع اللاعبين يوم الثلاثاء المقبل.