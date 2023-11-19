نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في وقت قياسي".. لوكاكو على صدارة هدافي تصفيات اليورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سجل روميلو لوكاكو، لاعب المنتخب البلجيكي رقما مميزا وذلك بعد سوبر هاتريك، أمام أذربيجان في تصفيات اليورو والتي ستقام في ألمانيا الصيف المقبل.

البلجيكي تصدر المشهد، بعد سوبر هاتريك خلال شوط واحد فقط، منح منتخبه التفوق في المباراة.

رقم مميز عن أقرب المنافسين

البلجيكي بات صاحب رقم مميز، إذ تواجد على صدارة هدافي تصفيات بطولة اليورو برصيد 14 هدف.

وابتعد لوكاكو بفارق أربعة اهداف عن أبرز منافسيه، كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال صاحب العشر أهداف.

اما في المركز الثالث فجاء كليان امبامي في المنتخب الفرنسي برصيد 9 أهداف. بينما أتى خلفهم هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي برصيد 8 أهداف.

ويتواجد المنتخب البلجيكي على صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد منتخب اذربيجان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

