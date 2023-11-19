تريزيجيه يقود منتخب مصر للفوز أمام سيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر الفوز أمام منتخب سيراليون ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

نتيجة مباراة مصر وسيراليون

واستطاع محمود حسن تريزيجيه من تسجيل هدفين للمنتخب الوطني أمام منتخب سيراليون فى الدقائق 18 و62 من زمن المباراة ليحقق الفراعنة العلامة الكاملة.

وبالفعل تصدر منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز اليوم أمام منتخب سيراليون فى ليبيريا بعدما حقق الخميس الماضي الفوز أمام جيبوتي بسداسية على ستاد القاهرة الدولي.

وقاد فيتوريا المدرب البرتغالي للمنتخب الفراعنة لتحقيق ال 6 نقاط أمام جيبوتي وسيراليون وهو المطلوب قبل المعسكر الأخير للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار يناير المقبل.

بجانب هدف المنتخب فى صدارة المجموعة الأولي من تصفيات كأس العالم من أجل حسم التأهل للمونديال المقبل بشكل مبكر، خاصة أن المنتخب سيخوض أول مباراة مقبلة فى التصفيات أمام بوركينا فاسو ثم غينيا بيساو يونيو المقبل.