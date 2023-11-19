نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جمهور ليبيريا يقتحم الملعب وقوات الأمن تتدخل لحماية محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ضد سيراليون، والتي أقيمت في ليبيريا، اقتحام بعض الجماهير أرضية الملعب، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

قوات الأمن تتدخل لحماية محمد صلاح

واقتحم بعض المشجعين من ليبيريا أرضية ملعب مباراة مصر ضد سيراليون، واتجه كل منهما نحو لاعب الفراعنة محمد صلاح، وتم السيطرة على الموقف وتدخل قوات الأمن.

وانتهت المواجهة التي جمعت بين منتخب مصر ضد نظيره سيراليون، بفوز الفراعنه، بثنائية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وسيواجه منتخب مصر نظيره بوركينافاسو في المباراة القادمة يوم الاربعاء القادم، ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات بتصفيات كأس العالم لعام 2026.