نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد الفوز على جيبوتي وسيراليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم المصرية، نحو موعد مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخبي جيبوتي ضد سيراليون.

متى موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم؟

يواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره منتخب بوركينا فاسو مساء الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، في الجولة الثالثة من منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تمكن منتخب مصر من تخقيق الفوز على نظيره منتخب سيراليون بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، بينما حقق الفوز على منتخب جيبوتي بنتيجة ستة اهداف مقابل لا شئ.

تردد القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر ضد بوركينا فاسو؟

تذاع أحداث مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد نظيره جيبوتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت على التردد الأرضي، كما أعلن قنوات SSC السعودية عن نقل تصفيات كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات ssc سهيل سات 2023

القمر الصناعي سهيل سات.

التردد 12418

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

ما هو ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم؟

مصر، 6 نقاط

بوركينا فاسو، نقطة واحدة

إثيوبيا، نقطة واحدة

غينيا بيساو، نقطة واحدة

سيراليون، نقطة واحدة

جيبوتي، دون نقاط

