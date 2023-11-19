نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على سيراليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم من تحقيق فوزًا هامًا أمام نظيره سيراليون بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونوفر لكم "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور التالية، جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على سيراليون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على سيراليون

وبهذه النتيجة احتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من الفوز في المباراتين السابقة، بينما سيراليون تجمد رصيده عند المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.

وجاء ترتيب مجموعة مصر على النحو التالي:

1- مصر- 6 نقاط

2- بوركينافاسو- نقطة واحدة

3- إثيوبيا- نقطة واحدة

4- غينيا بيساو- نقطة واحدة

5- سيراليون- نقطة واحدة

6- جيبوتي- دون نقاط

موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على سيراليون

يلتقي منتخب مصر بنظيره بوركينافاسو يوم الأربعاء المقبل والموافق 5 يونيو في العام المقبل وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم إفريقيا.