الرياضة

كم هدف أحرزه محمود تريزيجيه مع منتخب مصر؟ (أرقام)

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم هدف أحرزه محمود تريزيجيه مع منتخب مصر؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل محمود تريزيجيه لاعب المنتخب المصري، ونجم طرابوزن التركي، التألق تحت قيادة روي فيتوريا، آخرهم مباراة مصر أمام سيراليون.

وسجل نجم المنتخب المصري حتى الان 6 أهداف مع الفراعنة حتى الآن.

كم هدف أحرزه محمود تريزيجيه مع منتخب مصر؟

استطاع اللاعب المساهمة في 8 أهداف، في آخر سبع مباريات مع الفراعنة.

أبرز الأهداف جاءت في ودية بلجيكا قبل انطلاق المونديال العام الماضي، وهدف أمام جيبوتي، وهدفين أمام سيراليون.

وكان تريزيجه قد سقط في معاناة الصيام التهديفي، لمدة طويلة قبل أن يعود لهز الشباك بقيادة البرتغالي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا