كم هدف أحرزه محمود تريزيجيه مع منتخب مصر؟ (أرقام)

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل محمود تريزيجيه لاعب المنتخب المصري، ونجم طرابوزن التركي، التألق تحت قيادة روي فيتوريا، آخرهم مباراة مصر أمام سيراليون.

وسجل نجم المنتخب المصري حتى الان 6 أهداف مع الفراعنة حتى الآن.

كم هدف أحرزه محمود تريزيجيه مع منتخب مصر؟

استطاع اللاعب المساهمة في 8 أهداف، في آخر سبع مباريات مع الفراعنة.

أبرز الأهداف جاءت في ودية بلجيكا قبل انطلاق المونديال العام الماضي، وهدف أمام جيبوتي، وهدفين أمام سيراليون.

وكان تريزيجه قد سقط في معاناة الصيام التهديفي، لمدة طويلة قبل أن يعود لهز الشباك بقيادة البرتغالي.