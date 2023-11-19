متعب: منتخب مصر لم يظهر بالشكل المطلوب أمام سيراليون وهذا اللاعب نجم المباراة

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أحمد جودة - القاهرة - قال عماد متعب نجم الأهلي السابق أن الفوز الذي حققه منتخب مصر على سيراليون مهم للغاية للتصدر المجموعة مبكرًا.

تعليق عماد متعب على فوز مصر

وصرح عماد متعب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الاستديو التحليلي "على قناة "أون تايم سبورت":"فنيًا منتخب مصر لم يقدم أداء جيد أمام سيراليون رغم الفوز".

وأكمل: "محمد الشناوي نجم المباراة ساهم في إنقاذ مرمي منتخب مصر بكثر من أهداف".

وتابع: "لولا الفرص الضائعة لمنتخب سيراليون كانت المباراة ستتصعب على منتخب مصر".

وأضاف: "مباراة اليوم يهم منتخب مصر هي الثلاث نقاط أمام سيراليون".

واختتم: "المباراة القادمة ستكون بعد فترة كبيرة وليست سهلة وتحتاج للتركيز من جانب الجهاز الفني واللاعبين".

حقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.