نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف حساب بعد اكتساح جيبوتي وسيراليون.. كم مرة فاز روي فيتوريا مع منتخب مصر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة منتخب مصر أمام سيرالون، وذلك ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2026، والذي يتواجد فيه المنتخب المصري في المجموعة الأولى.

وتفوق الفراعنة بهدفين نظيفين سجلهم محمود تريزيجه لاعب طرابوزن التركي.

أرقام فيتوريا الإيجابية تتواصل

البرتغالي روري فيتوريا وصل للمباراة الثالثة عشر مع المنتخب المصري، تفوق في إحدى عشر لقاء، خسر لقاء وتعادل مثله.

أكبر فوز كان أمام جيبوتي بسداسية نظيفة، بينما كانت الخسارة أمام تونس بهدف نظيف، والتعادل أمام الجزائر بهدف لمثله.

وتفوق بثلاثية نظيفة مرتين أمام كلا من النيجر، وليبيريا، جنوب السودان، وبهدفين مقابل هدف أمام بلجيكا وغينيا.

أما نتيجة الهدف النظيف، فكانت أمام إثيوبيا، وزامبيا.

وأخيرا برباعية نظيفة أمام منتخب مالاوي.

