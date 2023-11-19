تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة أيسلندا في تصفيات يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أيسلندا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "جوزيه ألفالادي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دور المجموعات بتصفيات يورو 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة البرتغال وأيسلندا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة أيسلندا

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جونسالو إيناسيو، روبن دياز، جواو ماريو.

خط الوسط: جواو بالينيا، برونو فيرنانديز، أوتافيو إيدميلسون.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا، جواو فيليكس.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد أيسلندا

تذاع مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب أيسلندا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.