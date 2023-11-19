نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي منتخب مصر بعد الفوز على جيبوتي وسيراليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول ترتيب هدافي منتخب مصر بعد الفوز على منتخبي جيبوتي وسيراليون في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2026.

نتيجة مبارة مصر ضد منتخبي جيبوتي وسيراليون

تمكن منتخب مصر من تخقيق الفوز على نظيره منتخب سيراليون بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، بينما حقق الفوز على منتخب جيبوتي بنتيجة ستة اهداف مقابل لا شئ.

ترتيب هدافي منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون

محمد صلاح، 4 أهداف

محمود تريزيجيه، 3 أهداف

مصطفي محمد، هدف وحيد

متي موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم؟

يواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره منتخب بوركينا فاسو مساء الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، في الجولة الثالثة من منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.