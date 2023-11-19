عاجل.. أول تعليق من روي فيتوريا بعد فوز منتخب مصر أمام سيراليون

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أحمد جودة - القاهرة - علق روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على مباراته أمام سيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

أول تعليق من روي فيتوريا بعد فوز منتخب مصر

وقال "فيتوريا" في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر وسيراليون: "الأجواء كانت صعبة بسبب رحلة الطيران الطويلة، مع وجود ملعب نجيلة صناعي، وارتفاع درجة الحرارة ووجود رطوبة، كل هذه أمور كانت صعبة أمام منتخب مصر، لكن نجحنا في تحقيق الانتصار".

وتابع: "محمد الشناوي قدم مباراة متميزة اليوم أمام سيراليون، وهذه هي المنتخبات الكبيرة، حينما تحتاج للاعب معين في مباراة تجده، لهذا أعتقد أنه ومعه تريزيجيه، من أبرز نجوم اللقاء".

وأكمل: "الشئ الذي لم يعجبني عندما حدث توقفات كثيرة، عندما حاولت بعض الجماهير الوصول لمحمد صلاح، وأدت لفقدان التركيز لدينا في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة".

وأضاف: "لعبنا مباراة من قبل ضد الجزائر، وتعرضنا لحالة طرد مبكر، نعلم أن الطرد يؤثر على أي فريق، ويجب أن تمتلك الثقافة لتحقيق الفوز أمام فريق منقوص عدديًا، وأوجه التحية لمنتخب سيراليون، والفوز كان من حق منتخب مصر، رغم الظروف الصعبة نجحنا في التفوق".

وفاز منتخب مصر على حساب سيراليون بهدفين دون رد، سجلهما محمود حسن تريزيجيه، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.